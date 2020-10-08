Импорт в РФ из дальнего зарубежья в сентябре вырос впервые с "доковидного" февраля

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2020 года в стоимостном выражении составил $143,73 млрд и по сравнению с январем-сентябрем 2019 года снизился на 7,7%, сообщила в четверг Федеральная таможенная служба (ФТС).

При этом в сентябре импорт из стран дальнего зарубежья составил $17,899 млрд, увеличившись на 0,3% по сравнению с сентябрем 2019 года (по сравнению с августом 2020 года вырос на 5,9%).

В августе импорт падал на 11,2%, динамика годового падения была двузначной на фоне ослабления рубля, хоть и несколько замедлилась по сравнению с падением в 13% в июле. При этом в июне импорт в годовом выражении снизился на 3,8%, в мае импорт упал в годовом выражении на 12,4%, в "карантинном" апреле - на 19,8%.

Снижение этого показателя (на 4,4%) из-за COVID-19 началось еще в марте и было зафиксировано впервые с октября 2019 года - в феврале была нулевая годовая динамика импорта (тем не менее, в абсолютных цифрах некоторый рост все-таки был, но скорее символический - до $15,586,3 млрд в феврале 2020 года с $15,55 млрд в феврале 2019 года), в январе импорт вырос в годовом выражении на 4%.

В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года наблюдался рост импорта продовольственных товаров и сырья для их производства - на 0,6%, машиностроительной продукции на 0,2%, химической продукции - на 0,1%. Поставки текстильных изделий и обуви сократились на 0,1%.

В импорте продовольственных товаров увеличились закупки овощей на 8,2%, мяса и субпродуктов - на 3,6%, сахара - на 6,5%, молочной продукции - на 2,3%, рыбы - на 1,1%, фруктов и орехов - на 1,0%, растительного масла - на 0,6%. Поставки зерновых культур и табака остались на уровне сентября 2019 года. Одновременно сократился объем импорта алкогольной и безалкогольной продукции - на 1,0%.

В машиностроительной продукции увеличились импортные поставки механического оборудования и электрооборудования на 0,4%, средств наземного транспорта - на 0,3%, инструментов и оптических аппаратов - на 0,1%. Поставки железнодорожных локомотивов, судов и плавучих средств остались на уровне сентября 2019 года. Закупки летательных аппаратов снизились на 4,7%.

В группе текстильных изделий и обуви в сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки химических волокон на 2,3%, одежды - на 0,4%, обуви - на 0,3%, химических нитей - на 0,1%. Поставки хлопка, текстильных материалов, трикотажного полотна и готовых текстильных изделий остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Сократился ввоз текстильной одежды на 0,7%.

Среди товаров химической промышленности возрос импорт мыла и синтетических моющих средств на 0,8%, полимеров и каучука - на 0,6%, парфюмерно-косметических товаров - на 8%. Закупки фармацевтической продукции остались на уровне сентября 2019 года. Снизились объемы ввоза продукции органической и неорганической химии на 1,8%.