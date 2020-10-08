Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

Захарова назвала польский штраф угрозой энергобезопасности Европы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Решение польского антимонопольного регулятора по "Газпрому" политически мотивировано и подрывает энергобезопасность Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы снабжавшего газом европейских потребителей. Мы нисколько не удивлены стараниям Варшавы с помощью сомнительных методов, включая меры, явно несоответствующие юрисдикции польских ведомств, затормозить строительство газопровода "Северный поток 2", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что за решением польского ведомства стоит намерение "в угоду Вашингтону за счет ЕСовских средств и кампаний давления на других стран воплотить идею создания газового хаба для перепродажи американского газа в страны Восточной Европы".

7 октября польский антимонопольный регулятор наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Как говорится в твиттере регулятора, он также издал приказ о расторжении контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток 2".

"Газпром" намерен обжаловать этот штраф.

Мария Захарова МИД Газпром Польша

Новости по теме

Новости

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет

Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

Всемирный экономический форум - 2021 пройдет в мае в швейцарском Люцерне

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"
Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

"Газпром" обжалует "беспрецедентный" штраф польского регулятора UOKiK

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');