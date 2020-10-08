Захарова назвала польский штраф угрозой энергобезопасности Европы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Решение польского антимонопольного регулятора по "Газпрому" политически мотивировано и подрывает энергобезопасность Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы снабжавшего газом европейских потребителей. Мы нисколько не удивлены стараниям Варшавы с помощью сомнительных методов, включая меры, явно несоответствующие юрисдикции польских ведомств, затормозить строительство газопровода "Северный поток 2", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что за решением польского ведомства стоит намерение "в угоду Вашингтону за счет ЕСовских средств и кампаний давления на других стран воплотить идею создания газового хаба для перепродажи американского газа в страны Восточной Европы".

7 октября польский антимонопольный регулятор наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Как говорится в твиттере регулятора, он также издал приказ о расторжении контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток 2".

"Газпром" намерен обжаловать этот штраф.