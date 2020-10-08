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JPMorgan пообещал выделить $30 млрд для борьбы с расовым неравенством

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. взял на себя обязательства на миллиарды долларов, чтобы помочь сократить расовый разрыв в уровне благосостояния жителей США.

В течение следующих пяти лет JPMorgan, в частности, потратит $8 млрд на выдачу дополнительных 40 тыс. ипотечных кредитов для чернокожих и латиноамериканских семей, говорится в сообщении банка. По данным правительства США, в прошлом году таких кредитов было предоставлено на сумму $4,2 млрд.

Банк также пообещал выделить $14 млрд для финансирования строительства 100 тыс. единиц доступного арендного жилья. Кроме того, планируется предоставить дополнительные 15 тыс. кредитов на сумму $2 млрд малым предприятиям в преимущественно чернокожих и латиноамериканских районах.

Общий объем обязательств JPMorgan составляет $30 млрд, включая некоторые уже понесенные расходы.

"Системный расизм - это трагическая часть истории Америки, - заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон. - Мы можем делать больше и лучше, чтобы разрушить системы, пропагандирующие расизм и широко распространенное экономическое неравенство".

На JPMorgan и другие крупные банки США оказывалось давление с тем, чтобы они помогли устранить экономический разрыв между расами, созданию которого содействовала банковская отрасль, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Co. также обещали уделить внимание этой проблеме.

JPMorgan США

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