Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,2-0,3% из-за отсечки ряда бумаг

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, ожидающих принятия новых стимулирующих мер в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3% из-за отсечек дивидендов в ряде бумаг.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2837,28 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1156,94 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 77,24 рубля (-0,12 рубля), золото - $1913,4 за унцию (+1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,8%, до 60,26 рубля), "НЛМК" (-2,2%), "Татнефти" (-2%), "МТС" (-1,9%), "Яндекса" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "ММК" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,6% "префы"), банка ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

"Аэрофлот" разместит допэмиссию по цене 60 руб. за акцию. Решение принято советом директоров компании в четверг, следует из сообщения "Аэрофлота". В ходе рыночной части SPO "Аэрофлот" привлек 39,1 млрд рублей, включая 9,1 млрд от РФ, всего объем сделки "не менее 80 млрд руб.", из них 50 млрд рублей - от государства.

С пятницы на "Мосбирже" без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") торгуются акции "Новолипецкого металлургического комбината" (выплаты за второй квартал 2020 года - 4,75 рубля на бумагу), "Мобильных телесистем" (выплаты за первое полугодие 2020 года - 8,93 рубля на акцию), "Группы ЛСР" (-1,7%, до 856 рублей; выплаты - 20 рублей на акцию за первое полугодие), "Татнефти" (9,94 рубля за первое полугодие на акцию каждого вида), "НОВАТЭКа" (11,82 рубля на акцию за первое полугодие).

Подорожали акции UC Rusal (+1,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской Биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможны попытки некоторого повышения по индексу РТС - внешний фон улучшился после появления сообщений, позволяющих говорить о продолжении переговоров между демократами и республиканцами в США по вопросу о новых мерах поддержки экономики (несмотря на позицию президента, выраженную им ранее в твиттере). Ослабление доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) подразумевает повышение сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках для глобальных инвесторов. На российском валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз в соответствии с внешним фоном.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов полагает, что на мировые фондовые рынки вновь возвращается оптимизм. Трамп изменил свое решение относительно обсуждения нового пакета стимулов американской экономики и выразил надежду на скорое достижение консенсуса с демократами. На протяжении последних двух месяцев меры поддержи выступают одновременно главным источником волатильности и надежд инвесторов. По-прежнему есть вероятность согласования условий между демократами и республиканцами до выборов, пусть и в меньшем объеме (поддержку может получить только авиаотрасль).

Между тем, среди участников рынков растет уверенность, что новым президентом по итогам выборов может стать Джо Байден и большинство в Конгрессе перейдет к демократам. Это будет означать принятие масштабного пакета мер поддержки экономики, что поддержит риск-аппетит и сгладит негативный эффект от анонсированного в ходе предвыборной кампании увеличения налогов с корпораций.

Предстоящие выборы и стимулы в США пока уводят на второй план опасения по поводу новых карантинов из-за роста числа зараженных COVID-19, что может ударить по перспективам восстановления мировой экономики.

Индексу МосБиржи накануне не удалось закрепиться выше 2850 пунктов. В пятницу можно рассчитывать на очередную попытку роста рынка. Влияние дивидендных отсечек по ряду бумаг на динамику индекса МосБиржи будет ограниченным, а при поддержке внешнего фона все же может реализоваться выход выше 2850 пунктов, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,4-0,8% на фоне сохраняющихся надежд на принятие стимулирующих мер для помощи экономике США в период пандемии коронавируса, при этом индекс Dow Jones (+0,4%) достиг максимума за месяц.

Трейдеры оценивали слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и Трампа относительно нового пакета мер.

Пелоси сказала журналистам, что власти США не примут отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, без более масштабного пакета финансовой помощи. Ранее в четверг Трамп сказал в интервью Fox Business, что администрация США и демократы "начинают вести очень продуктивные переговоры".

В центре внимания участников рынков также остаются ноябрьские президентские выборы. Трамп сказал в четверг, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но неизвестно, что будет дальше.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в четверг вновь выразил опасения, что длительный период крайне низких процентных ставок может усугубить экономические трудности в период спада.

Рынку труда США грозит затяжное восстановление на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и неопределенности относительно перспектив нового пакета стимулирующих мер, а также результатов президентских выборов, свидетельствуют результаты проведенного The Wall Street Journal опроса экономистов.

Более половины респондентов, принявших участие в октябрьском исследовании, полагают, что страна до 2023 года не сможет восстановить все рабочие места, которые были потеряны из-за пандемии COVID-19 и введенных для ее сдерживания ограничительных мер. Это хуже прогнозов, которые были получены по итогам предыдущего опроса, проходившего полгода назад.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite после длительных выходных растет на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Трамп сказал в ходе телеинтервью в четверг, что стороны начали "очень продуктивные" переговоры о новых стимулах. В среду президент США заявил о своей готовности подписать закон о стимулирующих выплатах гражданам в размере $1200 на человека, а также призвал к выделению авиакомпаниям $25 млрд.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре поднялся до 54,8 пункта с 54 пунктов в предыдущий месяц за счет активного внутреннего спроса на фоне продолжающегося восстановления экономики на конец третьего квартала. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

Нефть утром в пятницу проседает, но неделя завершается уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии; цена Brent находится на $0,35 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $43,26 за баррель (-0,2% и +3,2% в четверг), ноябрьская цена WTI - $41,11 за баррель (-0,2% и +3,1% накануне).

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.