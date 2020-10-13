Налоговики будут заранее предупреждать о блокировке счетов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Налоговые органы предлагается обязать за 14 дней предупреждать налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением ими налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ подготовил Минфин.

Законопроект также предполагает увеличение с 10 до 20 дней срока представления этих деклараций или расчетов, по истечении которого в случае неуплаты налоговые органы блокируют счета, говорится в сообщении министерства.

"Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации", - приводятся в сообщении слова министра финансов РФ Антона Силуанова.