МЭА сохранило прогноз спроса на нефть даже в условиях второй волны COVID

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть вырос на 3,4 млн баррелей в сутки в месячном исчислении в июле, поскольку ограничения, введенные из-за коронавируса, ослабли, а летние каникулы в северном полушарии способствовали росту спроса на транспортное топливо, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

"Однако вторая волна COVID-19 и новые ограничения на передвижение замедляют рост спроса. Наш прогноз на 2020 год остается неизменным на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. Наш прогноз на 2021 год также в значительной степени не изменился и составляет 97,2 млн б/с, что означает прирост на 5,5 млн б/с по сравнению с 2020 годом", - отмечает агентство.

Исполнение договоренностей

МЭА отмечает, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 103%. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 106%, страны не-ОПЕК - на 99%.

Исполнение договоренностей Россией агентство оценивает в 96% по сравнению с 97% в августе.

Мировые поставки нефти упали до 91,1 млн б/с в сентябре после сокращения добычи в ОАЭ и сокращения добычи в Северном море и Бразилии. Снижение более чем компенсировало восстановление добычи в США после прекращения ураганов в августе, в результате чего мировая добыча в сентябре снизилась на 0,6 млн б/с по сравнению с августом и на 8,7 млн б/с год к году.

"В октябре в результате забастовок в Норвегии и урагана "Дельта" в Персидском заливе США на короткое время были выбиты значительные объемы, но любые потери, скорее всего, будут компенсированы дальнейшим восстановлением добычи в Ливии, если ее режим прекращения огня сохранится и если члены ОПЕК + будут добывать в рамках договоренностей по сделке", - пишет МЭА.

По прогнозам МЭА, при таких условиях в четвертом квартале мировое предложение нефти может вырасти до 92 млн б/с с 91,3 млн б/с в третьем квартале. Общее предложение нефти стран не-ОПЕК должно сократиться на 2,6 млн б/с в 2020 году и восстановиться на 0,4 млн б/с в 2021 году.

Добыча снизится

МЭА отмечает, что объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с.

Ожидается, что общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,6 млн б/с, а затем в 2021 году произойдет скромное восстановление примерно на 0,4 млн б/с, отмечает агентство.

Запасы нефтепродуктов

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в августе упали по сравнению с предыдущим месяцем на 22,1 млн баррелей, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

"В августе общие промышленные запасы в странах ОЭСР упали на 22,1 млн баррелей (0,71 млн баррелей в день) по сравнению с предыдущим месяцем - до 3,194 млрд баррелей, что на 209,1 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет. Падение было сезонным и первым после пяти последовательных ежемесячных повышений с февраля", - пишет МЭА.

Запасы нефти в промышленности ОЭСР в августе выросли на 25,1 млн баррелей - до 1,2 млрд баррелей. Запасы нефтепродуктов в августе выросли на 9,2 млн баррелей - до 1,642 млрд баррелей.

В сентябре предварительные данные показывают, что запасы нефти в США упали на 6,5 млн баррелей за месяц, тогда как обычно они снижаются на 0,7 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов в США увеличились на 2,8 млн баррелей, в первую очередь за счет других товаров (в основном пропана).