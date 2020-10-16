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Нефть Brent подешевела до $42,73 из-за риска второй волны COVID

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок теряют около 1% в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени в пятницу составляет $42,73 за баррель, что на $0,43 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,16 (0,37%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,58 за баррель, что на $0,38 (0,93%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

По мере того как возникают признаки ослабления мирового спроса на нефть, растет давление на предложение: его необходимо сокращать для поддержки цен, пишут аналитики CBA.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что "вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса".

МЭА сохранило прогноз спроса на 2020 год на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. "Наш прогноз на 2021 год также в значительной степени не изменился и составляет 97,2 млн б/с, что означает прирост на 5,5 млн б/с по сравнению с 2020 годом", - отмечает агентство.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 7,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения соответственно на 1,8 млн баррелей и 2,5 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

нефть

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