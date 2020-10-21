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ЕЭК предложила поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия предложила начать поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС с 1 июля 2021 года. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга в среду помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Если коротко, то комиссия предлагает обеспечить плавный переход к ценам на услуги связи в роуминге на уровне домашних тарифов к началу 2025 года, но по решению государств союза этот срок может быть сокращен", - пояснила Малкина.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК уточнила, что предлагается на утверждение следующий график поэтапного снижения тарифов: с 1 июля 2021 года – не более 90% платы за такую услугу в домашнем регионе; с 1 января 2022 года – не более 70%; с 1 января 2023 года – не более 40%; с 1 января 2024 года – не более 20%; с 1 января 2025 года – 0%.

Малкина напомнила, что на площадке ЕЭК была создана специальная рабочая группа, которая проанализировала мировой опыт снижения стоимости услуг связи в роуминге, а также вопросы внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории ЕАЭС. По ее словам, 27 октября этот вопрос рассмотрит Коллегия ЕЭК, а затем Совет ЕЭК и Евразийский межправсовет.

ЕАЭС

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