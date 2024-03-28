Правила тарификации в роуминге на территории ЕАЭС примут до конца года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правила тарификации в роуминге на территории Евразийского экономического союза будут приняты до конца текущего года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Правила использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств Евразийского экономического союза планируется утвердить до конца 2024 года. Об этом говорилось на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи, которое прошло 28 марта в формате видеоконференции с участием уполномоченных органов стран ЕАЭС и операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили проект правил, разработанный ЕЭК.

"Как подчеркнул директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич, под справедливым понимается тариф, приближенный к домашнему. В настоящий момент остается несколько развилок, касающихся расчета роумингового трафика. Прежде всего, необходимо установить объем такого трафика или период, в течение которого будут действовать справедливые тарифы. Кроме того, нужно учесть и то, что мобильные операторы обладают разными техническими возможностями для регулирования льготного тарифа", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что после согласования технических вопросов стороны утвердят уровни снижения ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.

"Мы стремимся создать такие условия, чтобы граждане государств ЕАЭС в любой стране Союза пользовались связью по домашним тарифам. Уровень домашних тарифов компании будут определять самостоятельно с учетом баланса интересов мобильных операторов и потребителей", - отметил директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК, которого цитирует пресс-служба комиссии, по итогам заседания.

В 2021 году Совет Евразийской экономической комиссии утвердил План мероприятий по формированию условий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств ЕАЭС. Предусмотрено, что к первому кварталу 2025 года все мероприятия будут реализованы.

План включает комплекс мер по борьбе с мошенничеством, обеспечению прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, определение максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге и другие.