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Вклад "АвтоВАЗа" в выручку Renault упал на 25,4%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вклад АО "АвтоВАЗ" в общий показатель выручки французского автопроизводителя Renault по итогам девяти месяцев 2020 года составил 1,752 млрд евро, что на 25,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Renault.

Экономический кризис

В III квартале участие "АвтоВАЗа" в выручке Renault составило 663 млн евро (-16,2% к прошлому году с учетом колебания валютных курсов).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Lada в России в январе-сентябре 2020 года снизились на 14,2%, до 227 661 автомобиля, рыночная доля за этот период составила 20,8% против 20,9% годом ранее.

По итогам девяти месяцев общая выручка группы Renault упала на 26,8%, до 28,799 млрд евро. Продажи компании в мире рухнули за этот период на 26%, до 2,063 млн автомобилей против 2,789 млн годом ранее.

В III квартале выручка французского автоконцерна была ниже, чем в прошлом году, на 8,2% и с учетом колебаний курсов валют составила 10,374 млрд евро.

Россия остается для Renault вторым по величине рынком присутствия. Самые продаваемые автомобили альянса - модели Lada: Granta и Vesta.

В начале года, до пандемии, АЕБ прогнозировала, что российский авторынок в 2020 году снизится на 2,1%, до 1,72 млн автомобилей. По итогам полугодия прогноз на год был ухудшен до 1,339 млн машин (-23,9%), с частичным восстановлением рынка по итогам января-сентября - улучшен до 1,552 млн машин (-13,5%).

Хроника 27 января – 23 октября 2020 годаЭкономический кризис
Renault АвтоВАЗ АЕБ Lada коронавирус

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