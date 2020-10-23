ВТБ сменил управляющего в Краснодарском крае

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Управляющим банка ВТБ в Краснодарском крае назначен Сергей Кадакин, ранее занимавший аналогичную должность в Липецкой области.

Согласно сообщению пресс-службы банка на юге России, Кадакин будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного и корпоративного бизнеса, а также укрепление позиций банка в регионе.

"Кубань по праву считается житницей нашей страны, где большое внимание уделяется экономическому развитию и улучшению инвестиционной привлекательности. При этом край имеет огромный потенциал и возможности роста. Мы планируем усиливать всестороннюю поддержку бизнеса и населения, в том числе, с использованием инструментов государственных программ поддержки. ВТБ, как один из лидеров рынка, намерен принимать активное участие в реализации социально значимых краевых проектов с внедрением современных банковских технологий и способствовать повышению финансовой грамотности жителей Краснодарского края", - цитирует пресс-служба Кадакина.

Как пояснили "Интерфаксу" в кредитной организации, до назначения Кадакин занимал должность управляющего ВТБ в Липецкой области.

До его назначения ВТБ на Кубани на протяжении нескольких лет возглавлял Виктор Тусиков. "Он покинул группу ВТБ", - уточнил агентству сотрудник банка.

В настоящее время сеть ВТБ на Кубани насчитывает 34 отделения, охватывающие территорию от Азовского до Черноморского побережья. По результатам первого полугодия 2020 года кредитный портфель банка в крае превысил 150 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных и корпоративных клиентов достиг 173,8 млрд рублей.