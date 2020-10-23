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ЦБ не увидел угрозы для финансовой стабильности в ослаблении рубля

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ослабление рубля не создает угрозы для финансовой стабильности, ликвидности на рынке достаточно, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не видим рисков для финансовой стабильности, валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов разных и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно, объемы торгов тоже абсолютно нормальны. Мы никаких не видим здесь существенных рисков", - сказала глава ЦБ.

"Нашего специального вмешательства никакого, на наш взгляд, не требуется, тем более общения с экспортерами. Кроме прочего, экспортеры достаточно стабильно продают валютную выручку. Поэтому с этой точки зрения рисков нет, но в прогнозах своих мы, безусловно, происходящие изменения учитываем при принятии решений", - отметила Набиуллина.

В текущем году фиксируется повышенная волатильность валютного курса, но в среднем она сопоставима с тем, что было в 2018 году, добавила глава Банка России.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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