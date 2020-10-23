Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с "Россетями"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с фондовой Европой, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью; лидерами роста выступили бумаги "Россетей", а общая реакция рынка на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ставку оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2816,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1164,06 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,6%.

Доллар просел до 76,23 рубля (-0,36 рубля), золото - до $1898,2 за унцию (-0,3%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-2,8%, доллар подешевел на 1,71 рубля.

Банк России на заседании в пятницу сохранил ставку на уровне 4,25%, продлив паузу в смягчении ДКП, также оставил неизменным и сигнал - регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ РФ улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4,0-5,0% с 4,5-5,5%, уточнил прогноз по инфляции на текущий год до 3,9-4,2% с 3,7-4,2% и понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,0-4,0% с 3,5-4,5%, а на 2022 год сохранил прогноз роста ВВП на уровне 2,5-3,5% (в 2023 году ЦБ ждет роста ВВП на 2,0-3,0%).

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд, а также повысил прогноз по цене на нефть в 2020 году до $41 с $38 за баррель, в 2021 году - до $45 с $40, в 2022 году - сохранил на уровне $45 за баррель.

Подорожали в пятницу акции "Россетей" (+4,6%), "Татнефти" (+3,5%), Сбербанка (+2,4% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Яндекса" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), банка ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%).

Газета "Коммерсантъ" сообщила в пятницу, что миноритарные акционеры дочерних структур ПАО "Россети" попросили правительство определиться со структурой госхолдинга - либо зафиксировать в его стратегии обсуждаемую много лет приватизацию, либо консолидацию на базе холдинга "дочек" с переходом на единую акцию. Соответствующее обращение направила главе кабмина Михаилу Мишустину Ассоциация профессиональных инвесторов.

Подешевели акции "Московской биржи" (-2,7%), ПАО "Полюс" (-2,5%), Polymetal (-2,5%), "Магнита" (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "АЛРОСА" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,028 млрд рублей (из них 15,121 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций в пятницу умеренно подрос вслед за ведущими мировыми индексами, при этом торговая активность несколько снизилась. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции "Россетей", "Татнефти" и "НОВАТЭКа". Фактором поддержки котировок акций последней можно назвать резкий рост мировых цен на газ вследствие значительного роста волатильности (за последние четыре недели цены газа Henry Hub выросли почти на 16%, превысив накануне $3 за миллион британских тепловых единиц (BTU) - такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018 года).

Котировки акций ММК просели после опережающего роста накануне. В случае одобрения заявленных максимальных квартальных дивидендных выплат по итогам третьего квартала собранием акционеров ММК, промежуточная дивидендная доходность составит 6,4%.

Основные мировые фондовые индексы, за исключением китайских, в пятницу выросли. Рынки спокойно отреагировали на финальные перед выборами дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена, которые прошли в более спокойной атмосфере, чем предыдущие. В Европе индексы акций растут на фоне позитивных данных по индексам менеджеров по закупкам в промышленном секторе еврозоны, которые превысили ожидания. Нефть также стабилизировалась, несмотря на сообщения о повышении добычи в Ливии до 0,5 млн б/с и роста отгрузки, отмечает Беденков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, внешний фон в конце торговой пятидневки благоволил умеренным покупкам российских акций. Поводом для улучшения настроений стали сообщения о том, что компания Moderna намерена подать заявку на одобрение вакцины от коронавируса в FDA. Также в пятницу стало известно об официальной регистрации препарата Remdesivir для лечения COVID-19.

Ключевыми темами для рынков на уходящей неделе стали сводки ВОЗ по коронавирусу и интрига, связанная с принятием масштабного пакета стимулирующих мер в США. Также на настроения локально влияли корпоративные отчеты в Штатах и ключевые статданные. Последними продолжает радовать Китай, в то время как Европа и США чаще ограничиваются "рамками ожиданий". Учитывая текущий всплеск заболеваемости COVID-19, ожидать существенного улучшения статистических маркеров западных стран в ближайшей перспективе не приходится.

В геополитической плоскости основное внимание инвесторов смещается к выборам в США по мере приближения их даты. В этом году разрыв между кандидатами в президенты может оказаться весьма небольшим, и чем круче будет интрига, тем более осторожную позицию будут занимать биржевики. Рынки не любят политическую неопределенность, а ясности в оставшиеся дни до выборов вряд ли будет становиться больше.

Потенциал для возможного усиления оптимизма на рынках на предстоящей неделе возможен в части стабилизации или улучшения статистики по распространению пандемии, успехов в создании вакцин и лекарств от COVID-19, сигналов о новых стимулах со стороны регуляторов и правительств, а также со стороны ключевой макростатистики. Потенциальный коридор движения индекса МосБиржи на будущей неделе - 2760-2890 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, лидирующие позиции в пятницу на рынке акций заняли секторы нефтехимии, нефтегаза и электроэнергетики, а самым слабым выглядел сектор телекоммуникаций.

"Распадская" за 9 месяцев года сократила производство угля на 36%. Бумаги "НОВАТЭКа" выросли на фоне подъема мировых цен на газ (в США цены на Henry Hub подскочили до $3 за 1 млн BTU, что в последний раз наблюдалось в конце вполне спокойного 2018 года).

Рубль продолжает укрепление. Прогноз ЦБ РФ по инфляции уточнен до 3,9-4,2% на конец года, что, вероятно, является главной причиной воздержания от дальнейшего смягчения ДКП. Тем не менее ЦБ отмечает преобладание дезинфляционных рисков, но также подчеркивает усиление краткосрочных проинфляционных рисков.

В Европе индексы растут благодаря сильным корпоративным отчетам. Британский банк Barclays отчитался о прибыли за третий квартал в размере 611 млн фунтов стерлингов, что вдвое превысило ожидания рынка. Германский производитель автомобилей Daimler улучшил свои ожидания на весь год за счет быстрого восстановления продаж в Китае. Ожидания по нефти улучшились благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина, который не исключил продление текущих ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Основное внимание рынков направлено на переговоры по стимулирующему пакету в США. Становится все более ясным то, что пакет будет принят, но, скорее всего, уже после выборов президента США. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси говорит о том, что переговоры близки к достижению компромисса, но лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отказался голосовать по пакету до выборов. В любом случае США обречены на масштабные стимулы при любом исходе голосования. Соответственно, дальнейшее снижение доллара продолжится, а рискованные активы будут проводить переоценку. Из позитива можно отметить то, что Администрация по продовольствию и медикаментам одобрила для использования препарат Remdesivir, производимый компанией Gilead Sciences. Российский рынок акций растет за счет ранее отстававших секторов, отмечает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", текущие условия в экономике нельзя назвать располагающими к смягчению ДКП ЦБ РФ. Рубль столкнулся с ослаблением на фоне возобновления санкционной риторики, интерес нерезидентов к рублевому долгу ослаб, а глобальный спрос на рисковые активы остается под давлением на фоне распространения коронавируса и неопределенности с программой поддержки в США и итогами президентских выборов. При этом инфляционные ожидания в России продолжают расти (октябрьский опрос населения показал рост показателя ожидаемой инфляции до 9,7% после 8,9% в сентябре). Инфляция, судя по недельным данным, уже достигла 3,84% в годовом выражении и может превысить целевой уровень в 4% уже в этом году вопреки прогнозу ЦБ РФ. Также в пользу сохранения ставки на уровне 4,25% годовых говорила и пауза в цикле смягчения ДКП другими центральными банками развивающихся стран.

Неизменность ставки ЦБ РФ соответствует рыночным ожиданиям и не окажет выраженного влияния на рынок, при этом внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике сопроводительного заявления и пресс-конференции главы ЦБ, которые позволят оценить возможность дальнейшего снижения ставки. Учитывая отсутствие видимых санкционных рисков, можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления рубля на фоне налогового периода, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,5%. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после очередных переговоров сообщила, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе", однако предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,8-1,3%), но забуксовала Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть вечером в пятницу умеренно просела в рамках коррекции; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $41,88 за баррель (-1,4% и +1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,03 за баррель (-1,5% и +1,5% накануне).

Поддержку котировкам накануне оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.