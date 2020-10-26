"Автотор" задумался о производстве автомобиля собственного проекта

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" хочет спроектировать и выпускать автомобиль собственной разработки. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент ООО "Автотор Холдинг" по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко.

"Как бы ни было сложно сейчас из-за пандемии, мы нашли возможность и коллектив сохранить, и двигаться в направлении увеличения объемов выпуска, а также освоения и улучшения технологий. Мы создали инженерный центр, в который подбираем и концентрируем специалистов. Приходим к пониманию, что какой-то вид автомобиля мы будем проектировать (и выпускать - ИФ) сами", - сообщил Кривченко.

При этом топ-менеджер не стал говорить о возможных сроках реализации данной идеи.

Специнвестконтракт (СПИК) "Автотора" с Минпромторгом РФ подразумевает, в частности, углубление инжиниринговых компетенций.

"В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня", - говорил гендиректор ООО "Автотор Холдинг" Александр Сорокин летом прошлого года, комментируя подписание СПИКа.

Как сообщалось, "Автотор" по итогам 2019 года выпустил 213 тыс. автомобилей, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Руководство компании в текущем году, на фоне пандемии коронавируса, ожидание падения производства на 32%, до 145 тыс. машин.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 40 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford.