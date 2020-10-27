Сбербанк стал единственным владельцем Сетелем банка

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России увеличил свою долю в Сетелем банке с 79,2% до 100%, следует из материалов Сбербанка.

Ранее, 15 октября, Сбербанк объявил, что выкупит у BNP Paribas Personal Finance 20,8% акций и станет единственным владельцем Сетелем банка.

Сбербанк стал акционером этой кредитной организации в 2012 году.

Соглашение о совместном предприятии также давало Сбербанку возможность выкупить долю BNP Paribas Personal Finance и консолидировать 100%-ю долю участия в Сетелем банке на определенном этапе развития бизнеса.

Сбербанк ранее сообщал, что сделка будет закрыта в соответствии с общепринятыми юридическими процедурами, включая рассмотрение и одобрение регулирующих органов России и Франции. Цена пакета BNP Paribas не раскрывалась.

Согласно отчетности на сайте ЦБ РФ, собственный капитал Сетелем банка по Базелю III составил на 1 сентября 23,8 млрд рублей.

Сетелем банк по итогам второго квартала 2020 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".