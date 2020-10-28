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"Газпром" создал рекордный оперативный резерв газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рекордный для российской газовой отрасли оперативный резерв голубого топлива в объеме 72,322 млрд куб. м сформирован в 27 подземных хранилищах газа, эксплуатируемых компанией "Газпром ПХГ", сообщила компания.

"Закачка газа в хранилища завершилась 27 октября. В настоящий момент все ПХГ готовы к наступлению холодов, пиковым нагрузкам на Единую систему газоснабжения и бесперебойному обеспечению российских потребителей теплом. Объекты находятся в режиме ожидания начала отбора газа", - говорится в релизе.

ООО "Газпром ПХГ" является 100-процентным дочерним предприятием ПАО "Газпром", объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища газа, расположенные на территории Российской Федерации.

В настоящее время "Газпром ПХГ" эксплуатирует 23 хранилища, созданных в 27 геологических структурах (17 - в истощенных газовых месторождениях, 8 - в водоносных структурах, 2 - в отложениях каменной соли). Фонд арендуемых и собственных скважин составляет 4582 единицы.

Газпром

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