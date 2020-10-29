Путин заявил, что важно не само значение курса рубля, а его предсказуемость

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Важно не само значение курса рубля, а предсказуемость и стабильность российской валюты, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нам удается более или менее отстегнуть, удалось уже, экономику страны от колебаний цен на мировых торговых площадках, от цен на сырье - на нефть, на газ, мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты", - сообщил Путин на форуме "Россия зовет!", отвечая на вопрос о возможном влиянии на курс доллара США итогов президентских выборов в Америке и последующем влиянии этого на экономики других стран.

"Центральный банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемость и стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать, это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих Соединенных Штатах, мы сможем сохранить такие позиции внутри страны", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что, безусловно, изменения, связанные с долларом, так как он является резервной мировой валютой, отразятся на всей мировой экономике и всех странах, в том числе и на России.

"Мы это имеем в виду и поэтому, как я говорил, мы стараемся увеличить экономический суверенитет России. В целом благодаря здравой макроэкономической политике нам это удается", - добавил Путин.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

"Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена (кандидата в президенты США Джо Байдена - ИФ), нам трудно об этом сейчас судить, потому что, я же говорил, если будут реализовываться такие с социальной точки зрения очень выигрышные проекты, программы, но с точки зрения сохранения устойчивости бюджетной системы, с точки зрения экономики в целом, как это повлияет на доллар, сейчас очень сложно сказать, при том рекордном уровне долга, который сейчас имеют Соединенные Штаты. Какова будет политика ФРС. Мы пока этого ничего не знаем", - отметил президент РФ.

Можно предположить, что будет в США, если Дональд Трамп вновь будет избран президентом, так как понятно, что он делал в предыдущие четыре годы. "Здесь какая-то предсказуемость сохранения той линии, которая уже нам понятна, она дает больше возможностей прогнозировать, что будет происходить", - добавил Путин.