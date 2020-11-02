Поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" в октябре выросли до 14 млн куб. м/с

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в октябре выросли до 14 млн куб. м в сутки с 12 млн куб. м в сутки в сентябре, следует из сообщения "Газпрома".

"Газпром" продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения. Среднесуточные поставки в октябре на 16,9% превысили аналогичный показатель сентября. Суммарный объем поставок в октябре составил 117,2% от плановых значений на этот месяц в связи с повышенными заявками китайской стороны", - сообщает управление информации ПАО "Газпром".

В третьем квартале "Газпром" поставлял в Китай по 12 млн куб. м в сутки, значит в октябре объем мог вырасти до 14 млн куб. м в стуки.

Таким образом за первые 10 месяцев с начала года "Газпром" поставил в Поднебесную 3,06 млрд куб. м голубого топлива.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.