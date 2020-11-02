Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:38Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" в октябре выросли до 14 млн куб. м/с

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в октябре выросли до 14 млн куб. м в сутки с 12 млн куб. м в сутки в сентябре, следует из сообщения "Газпрома".

"Газпром" продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения. Среднесуточные поставки в октябре на 16,9% превысили аналогичный показатель сентября. Суммарный объем поставок в октябре составил 117,2% от плановых значений на этот месяц в связи с повышенными заявками китайской стороны", - сообщает управление информации ПАО "Газпром".

В третьем квартале "Газпром" поставлял в Китай по 12 млн куб. м в сутки, значит в октябре объем мог вырасти до 14 млн куб. м в стуки.

Таким образом за первые 10 месяцев с начала года "Газпром" поставил в Поднебесную 3,06 млрд куб. м голубого топлива.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

Газпром Сила Сибири Китай

Новости

Аналитики из-за новых локдаунов ухудшили прогноз по экономике еврозоны

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');