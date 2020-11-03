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Минпромторг оценил в 200 млрд рублей программу развития автокомпонентов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Программа грантов на развитие автокомпононентных производств, которую Минпромторг запустит с 2021 года совместно с Фондом развития промышленности (ФРП), оценивается в сумму более 200 млрд рублей на десять лет, рассказал "Ведомостям" замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

Предполагается, что гранты будут получать проекты по производству компонентов для автомобилей, сельхозтехники, строительно-дорожной техники в регионах.

"Отбор заявок на грант будет происходить на конкурсной основе, мы создадим специальный технический совет, который будет этим заниматься. Доля господдержки будет составлять около 30% от общего объема инвестиций в проект. Совокупный бюджет, включая инвестиции самих производителей по этой программе, оценивается более чем в 200 млрд рублей за 10 лет", - сказал Морозов.

Получить поддержку смогут проекты по производству компонентов для электротрансмиссии (редукторы, мотор-колеса, батареи), технологии машинного зрения (радары и лидары, видеокамеры), а также проекты, связанные с безопасностью пассажиров (производство активных и пассивных систем безопасности, датчиков различного назначения).

"Технологические решения для автомобилей на водороде - тоже предмет программы развития автокомпонентов, и многое другое", - добавил замглавы Минпромторга.

Планы о запуске програмы грантов для локализации производства автокомпонентов в конце прошлой недели огласил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

"В 2021 году совместно с ФРП мы запустим программу предоставления грантов на реализацию инвестпроектов по локализации производства автокомпонентов", - сказал Пак, уточнив: "По грантам ФРП мы уже заложили 1 млрд рублей".

О необходимости принять программу развития автокомпонентной отрасли ранее неоднократно призывала Группа "ГАЗ".

Президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин заявлял, что компания провела оценку такой программы совместно с НАМИ. "Она (программа. - ИФ.) потребует порядка 240 млрд рублей в течение 5 лет и даст мощный эффект для всей экономики, включая предприятия малого и среднего бизнеса. На наш взгляд, государство должно определить технологии, которые принесут наибольший эффект для отрасли, установить приоритеты, на которые будут ориентироваться производители", - говорил Сорокин.

Говоря о необходимости запуска программы, он отмечал, что "ГАЗ" подготовил десять собственных пилотных проектов по локализации компонентов общей стоимостью 36 млрд рублей. "Но такие проекты нужно реализовывать на основе государственно-частного партнерства, на условиях софинансирования. Ни один инвестор не сможет получить банковское финансирование на такие долгосрочные проекты. Поэтому нужна отраслевая программа", - говорил Сорокин.

Минпромторг ГАЗ Александр Морозов Денис Пак Вадим Сорокин

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