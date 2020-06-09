"Автотор" на две недели приостановит выпуск BMW из-за дефицита автокомпонентов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" приостановит производство BMW на две недели, сообщили в пресс-службе компании.

"Производство BMW будет приостановлено с середины июня и до конца месяца. Это связано с определенным дефицитом автокомпонентов, который возник из-за остановки этой весной заводов BMW в Европе и США", - сказал представитель компании со ссылкой на генерального директора "Автотора" Руслана Садыкова.

Уже в начале июля "Автотор" планирует возобновить выпуск моделей данного бренда и выйти на штатный режим производства.

По словам Садыкова, такой вариант развития событий на предприятии из-за мировой пандемии коронавируса просчитывался. И потому были разработаны соответствующие меры, направленные на минимизацию негативных последствий для производства BMW.

Как сообщалось, весной "Автотор" ненадолго приостанавливал производство из-за введения в Калининградской области режима самоизоляции.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford. По итогам 2019 года предприятие выпустило 212 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее.