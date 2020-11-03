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В совет директоров Ozon может войти инвестпартнер структуры SoftBank

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В совет директоров Ozon может войти инвестпартнер SoftBank Investment Advisors (SoftBank Vision Fund) Лидия Джетт, говорится в опубликованном проспекте компании к IPO.

Предполагается, что совет директоров будет обновлен в рамках готовящегося размещения. Совет будет избран на собрании акционеров, и после подведения итогов IPO в него войдут до девяти человек, включая минимум трех независимых директоров.

С весны 2020 года совет директоров ООО "Озон Холдинг" состоит из семи человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В совет входят по два представителя Baring Vostok - старший партнер фонда Елена Ивашенцева и партнер Дмитрий Каменский, и ПАО АФК "Система" - глава корпорации Владимир Чирахов и ее управляющий партнер Алексей Катков. Также в совет входят управляющий партнер Princeville Capital Эммануэль ДеСоуза, управляющий партнер UFG Asset Management Чарльз Райан и гендиректор Ozon Александр Шульгин.

Помимо действующих членов совета директоров, кандидатами в него являются Джетт и Питер Сирота, который является старшим вице-президентом американского картографического сервиса Mapbox.

Джетт является инвестпартнером SoftBank Investment Advisors с 2015 года, в сфере ее деятельности - инвестиции в электронную коммерцию, потребительский интернет, финтех, робототехнику. В портфель SoftBank Vision Fund входят, в частности коворкинговый проект WeWork, такси-сервисы DiDi и Uber, мессенджер Slack и др.

В июне основной акционер ПАО АФК "Система" (владеет 42,999% Ozon с учетом доли венчурного фонда Sistema_VC) Владимир Евтушенков говорил о высоком интересе иностранных инвесторов к маркетплейсу. В частности, участие в Ozon рассматривали Amazon и Softbank, отмечал бенефициар АФК.

Ozon США Московская биржа SEC АФК Система Baring Vostok Goldman Sachs Morgan Stanley

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