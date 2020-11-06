Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что перечисление зарплат на их счета, привязанные к картам банка, запоздало почти на сутки. Операции, которые ожидались днем в четверг, прошли после 11:30 по Москве в пятницу, говорят они.

Одна из клиенток Сбербанка вечером в четверг связалась со службой поддержки. Там ей сказали, что со стороны кредитной организации проблем нет, и если работодатель осуществил перевод, средства придут в течение двух рабочих дней.

При этом все сотрудники организации, где она работает, получили зарплату на карты других банков еще в четверг днем, говорит она.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" подтвердили, что небольшие задержки в зачислении зарплат некоторым клиентам могли произойти "по техническим причинам". Представитель банка заверил, что сейчас все переводы проходят штатно и что все зарплаты будут зачислены в самое ближайшее время.

Сбербанк

Новости

Авторынок России закрыл 10 месяцев вдвое лучше пессимистичных прогнозов АЕБ. Обобщение

Авторынок России закрыл 10 месяцев вдвое лучше пессимистичных прогнозов АЕБ. Обобщение

РФ и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

РФ и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

ВШЭ предложила повысить налоги на неинвестируемые доходы граждан

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Экс-замглавы Минтранса стал владельцем "Калашникова"

Экс-замглавы Минтранса стал владельцем "Калашникова"

Нефть Brent подешевела до $39,85 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро

Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');