Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что перечисление зарплат на их счета, привязанные к картам банка, запоздало почти на сутки. Операции, которые ожидались днем в четверг, прошли после 11:30 по Москве в пятницу, говорят они.

Одна из клиенток Сбербанка вечером в четверг связалась со службой поддержки. Там ей сказали, что со стороны кредитной организации проблем нет, и если работодатель осуществил перевод, средства придут в течение двух рабочих дней.

При этом все сотрудники организации, где она работает, получили зарплату на карты других банков еще в четверг днем, говорит она.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" подтвердили, что небольшие задержки в зачислении зарплат некоторым клиентам могли произойти "по техническим причинам". Представитель банка заверил, что сейчас все переводы проходят штатно и что все зарплаты будут зачислены в самое ближайшее время.