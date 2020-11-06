Совкомбанк присоединит астраханский ВКАбанк

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк присоединит Волго-Каспийский акционерный банк (ВКАбанк, Астрахань).

Как говорится в сообщении Совкомбанка, такое решения приняли его акционеры.

Совкомбанк на 20 августа 2020 года владел 98,03% ВКАбанка.

О закрытии сделки по приобретению 91% акций ВКАбанка у группы ключевых акционеров и менеджеров Совкомбанк сообщил в конце марта 2020 года.

Основные бенефициары Совкомбанка – братья Сергей и Дмитрий Хотимские.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ВКАбанк – 332-е место в этом рэнкинге.