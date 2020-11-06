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Рынок акций РФ поднялся к 2900п по индексу МосБиржи во главе с "ФосАгро"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок после недельного ралли на ожиданиях итогов президентских и парламентских выборов в США. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы за месяц, при этом первый поднялся в район рубежа 2900 пунктов, а локомотивом роста выступили бумаги "ФосАгро", золотодобытчиков и металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2895,62 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1178,28 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар подрос до 77,4 рубля (+0,4 рубля), золото стоит $1948,7 за унцию (+0,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 7,6-10,5%, доллар упал на 2,13 рубля.

Акции "ФосАгро" подскочили в пятницу до 2974 рублей (+5,4%, максимум сделок составил 2986 рублей - пик с января 2017 года) на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за III квартал - 123 рубля на акцию (41 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли. Общая сумма выплат составит более 15,9 млрд рублей. По сравнению со II кварталом выплаты вырастут в 3,7 раза, по сравнению с III кварталом 2019 года - в 2,6 раза. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 25 декабря.

Также подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (+3,6%), Polymetal (+3,1%), "АЛРОСА" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Россетей" (+2,3%), "Норникеля" (+2,1%), "Магнита" (+1,9%), "Северстали" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции АФК "Система" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "ММК" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,4%), банка ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "префы" Сбербанка (-0,6%), бумаги "РусГидро" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,26 млрд рублей (из них 19,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,97 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,3 млрд рублей - на акции "Норникеля").

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после ралли в предыдущие дни рынок акций взял паузу для локальной фиксации прибыли в пятницу, схожие настроения отмечались и на внешних рынках. Нефть Brent упала в район $40 за баррель на опасениях слабого спроса из-за пандемии. Однако после утренней просадки индекс МосБиржи смог отыграть все потери и вышел в плюс на бумагах металлургов.

Главным событием для рубля и других валют развивающихся стран должно стать возвращение американской политической системы к рассмотрению экономического пакета помощи. Более того, при демократе президенте, если победит Джо Байден, и большинстве в палате представителей можно рассчитывать на более объемные стимулы. Это будет означать, что ФРС, скорее всего, расширит количественную программу, которая спровоцирует дальнейшее ослабление американской валюты.

Выборы в США прошли, но победитель пока не выявлен, поскольку подсчет голосов по почте занимает больше времени, да и вызывает вполне обоснованные опасения по поводу судебных претензий проигравших. Республиканец Дональд Трамп обвиняет демократов в подтасовке подсчета голосов и намерен затребовать пересчет в ряде штатов. В течение непродолжительного периода эти споры завершатся, после чего политическая система перейдет к рассмотрению экономических вопросов. В ожидании этого процесса рынок акций РФ даже игнорирует слабую нефть.

Если отвлечься от темы выборов, то рынки вновь вспоминают о проблеме COVID-19. В США уже регистрируют более 100 тыс. случаев заражения в сутки, в Италии объявляют комендантские часы на региональном уровне, Греция объявила о национальном карантине, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ФосАгро" даже во время падения рынка в августе-октябре смотрелись достаточно уверенно, а теперь обновили годовой максимум на уровне 2915 руб., взлетев на дивидендных новостях в район 2970 рублей. Индикатор ADX дневного графика говорит о преобладании восходящего тренда, а объемы торгов в последние дни превышают средние показатели. В связи с этим краткосрочно имеет смысл держать "длинные" позиции по "ФосАгро" до тех пор, пока бумаги находятся выше поддержки 2720 руб.

Индексы МосБиржи и РТС утром были склонны к снижению, но затем развернулись вверх вместе с некоторым улучшением зарубежных настроений. На рынке, похоже, стабилизируется краткосрочный восходящий тренд. Особенно интересно на российских площадках начинают смотреться золотодобытчики, которых воодушевляют попытки золота закрепиться выше $1950 за баррель, полагает Кожухова.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть перешла к коррекции после бурного роста в первой половине недели, хотя активность торгов сократилась из-за неопределенности по поводу результатов выборов президента США. От того, кто сядет в президентское кресло, могут зависеть перспективы нефтяного рынка не только в США, но и в мире.

Тем временем, эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает наступать. Участники рынка с тревогой смотрят на ситуацию, поскольку стремительное расширение пандемии все больше увеличивает риски нового общемирового карантина, по аналогии с весенним. Ряд крупных стран Европы уже объявили месячный локдаун. Для рынка нефти ужесточение ограничений на мобильность граждан является очень чувствительным, поскольку более 60% спроса на нефтепродукты формируется со стороны транспорта.

Для Brent ближайшая техническая поддержка расположена в зоне $38,8-39,2 за баррель. В случае ее пробоя не исключена повторная волна распродаж с потенциалом снижения в район $36-37 за баррель. В то же время пока краткосрочный взгляд на котировки остается нейтральным.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также отмечают, что в части выборов в США Байден продолжает лидировать в президентской гонке, сохраняется действующая расстановка сил в Конгрессе. Паритет республиканцев и демократов, очевидно, поддержит баланс сил, и стороны не пропустят наиболее радикальные противоречащие позициям оппонентов законопроекты, касающиеся экономики, что несколько успокоило инвесторов. Оптимизма добавляет и риторика главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил об обсуждении членами совета директоров пересмотра программы выкупа активов на фоне ухудшения перспектив экономики в связи с растущими рисками негативного влияния пандемии.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, республиканцы получили большинство в Сенате США и теперь могут заблокировать решение Байдена, если он сядет в кресло главы Белого дома и решит утвердить повышение налогов. Тем временем, сценарий выборов развивается по худшему варианту: оба кандидата заявили о своей победе. При этом Трамп грозит оспорить в суде результаты голосования во всех штатах, где он проиграл, и дойти до Верховного суда. Это значит, что вопрос о новом президенте может затянуться на недели, если не месяцы, и на рынках снова будет сохраняться неопределенность, которая и вызывала предвыборные распродажи.

Нефть просела из-за европейских локдаунов и роста добычи в Ливии. В совокупности эти два фактора приводят к локальному переизбытку нефти чуть менее чем в 3 млн б/с - это более трети от действующего сейчас для стран ОПЕК+ объема уменьшения добычи. Риски ухода нефти Brent под отметку $39 за баррель и дальнейшего снижения в район $35 за баррель сохраняются, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 2-2,6%, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля. Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США.

"Бычьи" настроения на фондовом рынке могут быть обусловлены перспективой сохранения разделенного Конгресса, говорят аналитики. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Федрезерв США ожидаемо оставил ставку неизменной в диапазоне 0-0,25% годовых и отметил, что дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в ФРС.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,3%, CAC40 и DAX просели на 0,3-0,5%) и слабо проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Президент США Трамп, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

Вечером в пятницу американские телевидение сообщило, что Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате - Пенсильвания - после обработки 98% бюллетеней. В настоящее время у Байдена в Пенсильвании примерно на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.

Если Пенсильвания действительно останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.

Поддержку рынку акций США оказала неплохая статистика Минтруда: количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 638 тыс., при прогнозах роста на 53 тыс., а безработица упала до 6,9% при ожидавшемся снижении до 7,6% с сентябрьских 7,9%, сообщает MarketWatch.

Нефть в пятницу просела на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер, цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $39,98 за баррель (-2,3% и -0,7% в четверг), декабрьская цена WTI - $37,78 за баррель (-2,6% и -0,9% накануне).

С начала недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

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