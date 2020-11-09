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Apple приостановила новый проект с тайваньской фирмой из-за нарушений прав работников

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc приостановила сотрудничество с ключевым поставщиком Pegatron Corp в рамках нового проекта, выяснив, что компания нарушила правила, касающиеся программы для работников-студентов на своих китайских предприятиях.

Технологический гигант сообщил, что назначил поставщику испытательный срок и не будет давать компании новые проекты до тех пор, пока она не примет все меры по устранению нарушений.

"Pegatron некорректно классифицировал работников-студентов в рамках своей программы и подделал документацию, чтобы скрыть нарушения нашего кодекса, в том числе, связанные с тем, что компания разрешала студентам работать по ночам и/или перерабатывать и в некоторых случаях выполнять работу, не связанную с их профилирующей учебной дисциплиной", - говорится в сообщении Apple.

Pegatron уволила топ-менеджера, осуществлявшего непосредственный контроль за программой, сообщила Apple.

Акции Pegatron резко снизились в понедельник, по итогам торгов подешевев на 2,1%, что стало самым существенным однодневным падением с конца сентября.

В сообщении Pegatron говорится, что нарушения касались ее предприятий в Шанхае и Куньшане. Компания сообщила, что студенты прекратили работу на производственных линиях и что она договорилась об их возвращении домой или в учебные заведения с выплатой компенсации.

Apple

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