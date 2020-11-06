Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин на прошлой неделе (25 октября-1 ноября) стабилизировались на АЗС большинства регионов России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

В течение сентября цены росли незначительно: Аи-92 в среднем по России подорожал всего на 6 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, летнее дизтопливо - на 1 копейку.

В начале октября цены начали расти более высокими темпами по всей России, увеличившись во многих регионах сначала на 10-30 копеек, а на предыдущей неделе на 15 копеек.

В предыдущие две недели цены оставались неизменными лишь на АЗС Дальнего Востока и Сибири. На прошлой неделе тренд сменился, и в большинстве регионов страны цены были стабильными. Стоимость Аи-92 и Аи-95 подросла в Волгоградской и Ульяновской областях, в Ставропольском крае, в Татарстане и Чувашии - на 5-13 копеек.

При этом на прошлой неделе также начали расти цены на Дальнем Востоке: в Амурской области, Приморском и Хабаровском крае на 9 копеек, в Бурятии - на 7-11 копеек, в Еврейской автономной области - на 10 копеек, в Забайкальском крае - на 15 копеек, на Камчатке - на 20-21 копейку.

При этом бензин в Тыве, где цены на топливо отличаются крайней нестабильностью, за семь дней подешевел на 1-19 копеек.

В результате в среднем по России цены на бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подросли на 1 копейку - до 43,72 руб./л и 47,1 руб./л соответственно. Цены на летнее дизтопливо по данным ЦДУ, снизились на 47 копеек - до 47,65 руб./л, зимнее дизтопливо подешевело на 28 копеек, до 49,25 руб./л.