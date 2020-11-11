Рубль укрепился на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на Московской бирже в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,24-76,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,2525 руб./$1 (-29,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,1725 руб./EUR1 (-22,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 26,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,516 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,53 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,32 копейки ниже официального курса.

Цены на нефть

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", повышение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов является следствием продолжающегося повышения нефтяных котировок. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в среду составила $44,26 за баррель, что на 1,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,9%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $42 за баррель, что на 1,55% выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 2,7%.

Нефть продолжает дорожать в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, 12 ноября, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.