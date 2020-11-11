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Индекс МосБиржи завершил торги ростом выше 3000 пунктов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду рос седьмые торги подряд по индексу МосБиржи, превысившему рубеж 3000 пунктов на фоне ралли нефти и подъема внешних фондовых площадок, подогретых новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19. Лидерами роста стали акции ММК.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 3015,03 пункта, в ходе сессии индекс поднимался выше 3030 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,1%, до 1233,81 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" показали смешанную динамику в пределах 6%.

Доллар подорожал на 42 копейки до 76,97 рубля. Золото подешевело на 0,8%, до $1861,6 за тройскую унцию.

Подорожали акции "ММК" (+6%), АФК "Система" (+4,5%), "Россетей" (+3,8%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Татнефти" (+3%), "Роснефти" (+2,8%), Сбербанка (+2,6% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (+1,9%), "НЛМК" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Северстали" (+0,7%), UC Rusal (+0,6%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-4,3%), "Магнита" (-3,2%), "Московской Биржи" (-2,1%), "Яндекса" (-1%), Polymetal (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (-0,8%), банка ВТБ (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,2%).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК в рамках очередного полугодового пересмотра. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

GDR Mail.ru утром дорожали почти на 4%, но к закрытию торгов просели на 0,1%.

Выручка ПАО "Ростелеком" (+0,4%) в третьем квартале составила 134,99 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания. Результаты квартала превысили ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рост выручки ожидался на уровне 11,2% (133 млрд рублей).

По итогам 2020 года "Ростелеком" ожидает роста выручки на уровне 9% и более, ранее оператор прогнозировал рост показателя на уровне 5% и выше. Кроме того, "Ростелеком" намерен сохранить выплату дивидендов акционерам на высоком уровне, что в сочетании с ростом бизнеса даст акционерам уникальную инвестиционную возможность в долгосрочной перспективе, сообщил оператор.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику: вырос Dow Jones (+0,9%), просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-1,3%). Инвесторы продавали акции компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии коронавируса, и покупали бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики.

Оптимизм участников рынка был связан с новостями об успехе испытаний вакцины американской компанией Pfizer и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Потенциальная вакцина показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

В среду в Азии динамика индексов акций оказалась смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,3%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-1,2%) и Америка (S&P 500 подрос на 0,5% и превысил 3560 пунктов) на фоне надежд на восстановление мировой экономики с появлением вакцины от коронавируса.

Нефть к вечеру замедлила рост, отыграв данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,66 выше уровня суточной давности. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 2,1%, до $44,52 за баррель (+2,9% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,3%, до $42,32 за баррель ( +2,7% накануне).

По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей), запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11% благодаря новостям о победе Байдена на президентских выборах в США и об успехе испытаний вакцины от COVID-19.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+10,7%), ГДР MDMG (+5,4%), ГДР TCS Group (+5,2%), бумаги "Ютэйр" (+4,8%), "Башнефти" (+4,5%), "Распадской" (+4%), ГДР Ros Agro (+3,8%), банка "Санкт-Петербург" (+2,4%).

Подешевели акции "Новороссийского морского торгового порта" (-2,7%), "Группы ЛСР" (-1,9%), "Мечела" (-1,6%), ПАО "Русолово" (-1,5%), ПАО "Таттелеком" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 156,87 млрд рублей (из них 52,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,01 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 11,19 млрд рублей - на акции "Газпрома").

Мосбиржа РТС ММК Ростелеком коронавирус

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