Независимые депутаты потребовали публичного обсуждения бюджета Москвы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация независимых депутатов Москвы и несколько депутатов Мосгордумы потребовали провести открытое обсуждение проекта бюджета города на 2021-2023 годы до его принятия в первом чтении, сообщила депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

"Мы требуем проведения нормальных публичных слушаний по бюджету и участия муниципальных депутатов в согласовании бюджета", - написала она в фейсбуке.

Галямина считает, что в 2019 году публичные слушания по столичному бюджету прошли с нарушениями, а в 2020 году общественное обсуждение бюджета должно пройти, в соответствии с требованием Бюджетного кодекса.

Муниципальные депутаты также потребовали создать понятный для каждого формат проекта столичного бюджета. "Мы требуем понятных, прозрачных и соответствующих требованиям Минфина форматов. Чтобы было понятно каждому, кто владеет русским языком и арифметикой, на что идут наши налоги", - добавила Галямина.

Ассоциация также потребовала увеличить бюджеты органам местного самоуправления. "Мы требуем увеличения доходов местного самоуправления, передачи части бюджета на местный уровень - туда, где депутаты находятся в постоянном контакте со своими избирателями и знают их потребности и интересы", - сообщила депутат.

По ее словам, эти все требования поддержали депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов от фракции "Справедливой России", Евгений Ступин от фракции КПРФ и Максим Круглов от фракции "Яблоко".

"Да, мы с Тимоновым и Кругловым поддерживаем эти требования", - подтвердил Ступин.

В Ассоциацию независимых депутатов Москвы входят около 70 муниципальных депутатов из разных округов.

Ранее в среду спикер столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что в первом чтении проект бюджета могут начать рассматривать уже 18 ноября. "Планируется, что сам законопроект в первом чтении будет вынесен на заседание Думы уже 18 ноября", - сказал председатель Мосгордумы.

Спикер заверил, что комиссии Мосгордумы всегда открыто обсуждают проект бюджета города перед его непосредственным рассмотрением на заседании столичного парламента.

"Бюджет Москвы всегда рассматривается открыто, начиная с внесения документа в Мосгордуму. Вчера состоялось заседание 3-х профильных комиссий по обсуждению законопроекта, - сказал он. - Все заинтересованные депутаты от всех политических сил принимали участие в заседаниях комиссий".