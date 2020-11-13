Минимальная цена на водку в РФ с 2021 года вырастет почти на 6%

Музей истории водки в Москве Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена на водку в России с 2021 года вырастет почти на 6%, до 243 рублей за 0,5 литра. Это предусмотрено приказом Минфина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляет 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей).

Таким образом, со следующего года водка подорожает на 5,7%. Ранее Минфин предлагал с 2021 года повысить ее цену до 238 рублей.

Согласно приказу ведомства, минимальная отпускная цена на водку у производителей со следующего года составит 203 рубля, оптовая цена - 210 рублей за 0,5 литра.

Также с 2021 года вырастут минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.