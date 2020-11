Инвесткомпания выходца из "Газпрома" купит Volga Gas за $25 млн

Volga Gas занимается геологоразведкой и добычей нефти, газа и газового конденсата в Саратове, Волгограде и Башкирии. Компания владеет лицензиями на пять нефтегазовых лицензий. По последним данным, запасы нефти на участках компании по категории 1Р составляли 6,4 млн баррелей, конденсата - 4,5 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м; по категории 2P нефти - 6,4 млн баррелей, конденсата - 5,75 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м. Общие запасы нефти и конденсата по 1Р составляли 10,9 млн баррелей н.э., по 2Р - 12,1 млн баррелей н.э.

По итогам 2019 года компания снизила среднесуточную добычу углеводородов на 4% - до 4,927 тыс. баррелей н.э.

По состоянию на конец октября 2019 года общий выпущенный акционерный капитал Volga Gas состоит из 81 млн 17,8 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 пенс каждая, каждая из которых имеет равные права голоса. Компания владеет 199,348 тыс. казначейских акций, поэтому общее количество акций с правом голоса составляет 80 млн 818,452 тыс. акций.

Согласно последним данным на сайте компании, крупнейшим акционером компании является фонд Baring Vostok с долей в 64,75% (58,81% - через Dehus Dolmen Nominees Ltd, 5,94% - через Baring Vostok Investments PCC Ltd). Также владельцами Volga Gas являются Николас Матис (15,05%), Genesis Development Holdings Ltd. (3,5%).

Бумаги Volga Gas торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.