Инвесткомпания выходца из "Газпрома" купит Volga Gas за $25 млн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - GEM Capital Holdings (принадлежит Анатолию Палию, который более десятилетия занимал руководящие должности в структурах "Газпрома") покупает 100% британской Volga Gas, которая ведет добычу углеводородов в Поволжье.

Как говорится в сообщении инвесткомпании, предложение предполагает, что акционеры Volga Gas будут иметь право на получение 23,71 пенса за акцию, что позволяет оценить весь существующий выпущенный обыкновенный акционерный капитал Volga Gas (без учета казначейских акций) приблизительно в 19,16 млн фунтов стерлингов (около $25 млн).

Средства будут выплачены акционерам за счет кредита, выданного Палием в адрес GEM.

Если на дату или после даты публикации предложения были утверждены, объявлены, произведены или подлежат выплате дивиденды, другое распределение или возврат капитала Volga Gas, то GEM оставляет за собой право уменьшить цену предложения на общую сумму таких дивидендов, распределения или возврата капитала. Сделка может быть реализована при условии одобрения 90% голосов акционеров.

В случае если GEM получит одобрение своего предложения от не менее чем 75% голосов, GEM намеревается обеспечить подачу заявления в соответствующие органы о делистинге Volga Gas с площадки AIM Лондонской биржи. Компания уведомит о предполагаемом делистинге не менее чем за 20 рабочих дней после даты, когда предложение о покупке станет безусловным во всех отношениях.

Если GEM не получит достаточного количества одобрений предложения, то компания намерена добиваться делистинга с LSE после завершения сделки в соответствии с другими положениями правил AIM.

GEM также необходимо получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) для приобретения акций Volga Gas. Правление GEM уверено, что в ближайшее время соответствующее одобрение будет получено.

GEM уже получила безотзывные обязательства принять (или обеспечить принятие) своего предложения от некоторых институциональных и других акционеров Volga Gas, в том числе фонда Baring Vostok, доля которого в капитале газовой компании в совокупности составляет примерно 80,07%.

"Мы считаем, что Volga Gas обладает значительным потенциалом, но, учитывая ее размер, операционную среду и географическую направленность, она будет намного лучше развиваться в качестве частной компании с упрощенной и более рентабельной корпоративной структурой, пользующейся нашей поддержкой", - отметил директор GEM Томас Кин.

GEM Capital - международная частная компания, зарегистрированная на Кипре, которая работает на рынках частного и венчурного капитала. Компания инвестирует в специализированные химические компании, наноматериалы и технологические компании.

GEM (Global Energy and Mining) была создана на базе нефтяной компании First Oil, которая была единственным оператором всех нефтяных месторождений, принадлежащих GEM Capital. Сейчас в портфеле GEM Capital более 20 проектов в Европе, США, Израиле и России. Инвестиции в частный капитал (в основном в нефтяные и нефтехимические проекты) составляют около 50% портфеля компании, еще 50% - на венчурные проекты.

Кроме того, ее единственный акционер Палий владеет долями в нескольких нефтегазовых активах. До основания GEM Capital Палий работал в структурах "Газпрома", он отвечал за СУГ, СПГ и нефтехимический бизнес. В частности, он занимал должность первого замгендиректора "Газпром газэнергосеть" (группа "Газпром межрегионгаз"). До этого Палий работал в PwC в Париже и Москве.