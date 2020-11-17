"Новотранс" сдвинул сроки открытия вагоноремонтного завода в Ленобласти

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Новотранс" перенес сроки ввода в эксплуатацию вагоноремонтного завода в городе Волосово (Ленинградская область).

Согласно информации на сайте компании, запуск намечен на декабрь 2021 г. Ранее группа ждала начала работы предприятия в 2020 г. (строительство стартовало в сентябре 2019 г.). "Выход на проектную мощность планируется во II полугодии 2021 г.", - говорил тогда владелец транспортного холдинга Константин Гончаров.

Завод будет осуществлять все виды вагонного ремонта, уточнял он. Инвестиции в проект оценивались в 1,5 млрд руб. Между тем, во вторник представитель "Новотранса" сообщил "Интерфаксу", что объем вложений составит 2,3 млрд руб. Проектная мощность не изменилась – 25-30 тыс. отремонтированных вагонов и 36 тыс. колесных пар ежегодно.

Сейчас в составе вагоноремонтного сегмента группы – 4 предприятия (в Московской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае). Они способны ежегодно обслуживать более 60 тыс. вагонов и свыше 80 тыс. колесных пар.

Помимо ремонта подвижного состава, "Новотранс" занимается грузовыми железнодорожными перевозками (в парке – более 25 тыс. полувагонов). Также компания строит терминал для перевалки руды, угля, зерновых, пищевых и других грузов в морском порту Усть-Луга (Ленинградская обл.).