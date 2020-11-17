Рубль снизился к доллару и евро на фоне охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и развернувшихся вниз нефтяных цен.

Курс доллара США составил 76,3225 руб./$1 в 19:00, что на 16,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,6475 руб./EUR1, подорожав на 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28 копеек - до 82,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро во вторник является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран. При этом цены на нефть перешли к снижению после роста, отмечавшегося накануне на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 во вторник составила $43,4 за баррель, что на 0,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,02 за баррель, что на 0,77% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Инвесторы следят за новостями о встрече министров ОПЕК+, которая проходит во вторник в формате видеоконференции. Как отмечает Bloomberg, министры обсуждают перенос увеличения добычи на 2 млн б/с с января 2021 года, однако окончательное решение не будет принято раньше заседания, запланированного на 30 ноября - 1 декабря. Сделка ОПЕК+ стабилизировала нефтяной рынок, но необходимо продолжать исполнять взятые обязательства, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC).

В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg. Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты.

"На внутреннем валютном рынке сохраняется некоторый оптимизм, который сформировался еще накануне после сообщений о высокой эффективности еще одной вакцины от COVID-19, что в целом не дает курсу рубля заметно упасть. Хотя на мировых фондовых площадках наметилась отрицательная коррекция, которая распространилась и на российский рынок акций. При этом цены на нефть также снижаются, несмотря на объявление о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал министерскому комитету не повышать добычу нефти не только в январе 2021 года, но и в ближайшие 3-6 месяцев. Таким образом, настрой на мировых рынках сейчас нейтрально-негативный. Достаточно много позитива было впитано рынками в последнюю неделю, а на горизонте ближайших дней такого позитива не просматривается, поэтому рынки пытаются немного скорректироваться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов.

По словам директора по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого, "в условиях очередной передышки на внешних площадках ждать такого же роста рубля, как и в понедельник, не стоит. Однако если внешний фон сильно не изменится, то у него есть возможность для удержания позиций, ведь при такой динамике добавлять спекулятивные "шорты" по рублю - это получить негативную переоценку за счет "керри" из-за разницы процентных ставок по рублям и долларам. Умеренную поддержку нацвалюте могут оказать и экспортеры. Поэтому во вторник торги, скорее всего, будут проходить в диапазоне 76,0-76,5 руб./$1".

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", "новостной фон вокруг рубля в целом остается нейтральным, нефть выросла и сохраняет шансы на консолидацию вблизи текущих уровней за счет действий ОПЕК, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки. На этом фоне динамика рублевого сегмента в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, позиции рубля будут оставаться сильными, но вряд ли курс доллара сможет опуститься ощутимо ниже 76,2-76,5 руб./$1".

"Рубль вчера укрепился на 1,6% и приблизился к отметке 76 руб./$1, показав лучший результат среди основных мировых валют. Сегодня рубль подешевел на 0,2%. Эта коррекция, вероятнее всего, не будет долгой, и рубль, скорее всего, начнет дорожать и, вероятно, сможет закрепиться на уровнях крепче 76 руб./$1 - мощного уровня поддержки для пары "доллар-рубль". Такое укрепление откроет рублю возможность для роста до 74 руб./$1. Сегодня рубль должны поддержать цены на нефть, которые могут вырасти, если министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ порекомендует продлить текущие ограничения на добычу нефти на первый квартал 2021 года", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 18 ноября на 66,67 копейки, до 76,2530 руб./$1, и опустил курс евро на 78,26 копейки, до 90,3903 руб./EUR1. Официальные курсы снизились вследствие заметного падения доллара и евро на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник, уже после установления Банком России официальных курсов на 17 ноября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 40,84 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,3611 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 29,97 копейки, до 76,3731 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 411,58 млн, из которых $715,946 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 695,634 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 17 ноября упал на 48,38 копейки, до 90,6026 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 14,88 копейки и составил 90,6764 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR495,927 млн, из которых EUR225,563 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR270,364 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 17 ноября слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок подросла также на 1 б.п. и составила 4,49% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 3 б.п. - до 4,73% годовых, а на срок 6 месяцев - 1 б.п., до 4,77% годовых.

Банк России во вторник, 17 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,607 трлн рублей (при лимите 1,76 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 ноября, банки разместили 1,337 трлн рублей (при лимите 1,77 трлн рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 17 ноября провел доразмещение 39-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 41,699 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.