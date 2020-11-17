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Нефть подорожала на новостях о вакцине и сигналах от ОПЕК+

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник благодаря новости об успехе испытаний новой вакцины от COVID-19, а также ожиданиям отсрочки странами ОПЕК+ запланированного увеличения добычи нефти.

Американская Moderna Inc. сообщила 16 ноября, что разработанная ею вакцина показала эффективность 94,5% в рамках третьей фазы испытаний.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве во вторник составила $44,21 за баррель, что на $0,39 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%) - до $43,82 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $41,65 за баррель, что на $0,31 (0,75%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $1,21 (3%) - до $41,34 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев.

В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

"Мы наблюдали вполне логичный рост цен на нефть на новости о вакцине Moderna, и рекомендации техкомитета ОПЕК+ оказывают поддержку рынку", - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Group Уоррен Паттерсон.

Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.

Brent WTI Moderna Коронавирус ОПЕК+

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