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Государство докапитализирует РСХБ еще на 10,5 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет государственного Россельхозбанка (РСХБ) одобрил увеличение уставного капитала кредитной организации на 10,5 млрд рублей, говорится в материалах РСХБ.

"Дополнительные средства в капитале банка позволят нам увеличить объем кредитования АПК на 42 млрд рублей ежегодно, из которых 16,8 млрд рублей - на развитие экспорта", - заявил первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Левин, чьи слова приводятся в пресс-релизе банка.

Текущая докапитализация Россельхозбанка направлена на две приоритетные цели: 6,3 млрд рублей предназначены для расширения объемов кредитования АПК, 4,2 млрд рублей - на увеличение поддержки экспортеров сельхозпродукции.

Необходимость расширения объемов кредитования обусловлена растущим спросом на техническую и технологическую модернизацию производства и переработку отечественной сельскохозяйственной продукции, а также потребностью аграриев и сельхозэкспортеров в дополнительных ресурсах для оборотного кредитования, говорится в сообщении.

Государство в июле этого года уже докапитализировало РСХБ на 20 млрд рублей.

На 30 сентября собственный капитал группы по МСФО составил 222,6 млрд рублей против 199,3 млрд рублей на конец 2019 года, увеличившись на 11,7% благодаря допэмиссии.

Правительство в 2017-2019 годах неоднократно выделяло средства в капитал РСХБ, специализирующегося на кредитовании АПК. Всего за этот период из бюджета на докапитализацию кредитной организации было направлено 104,6 млрд рублей.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.

Россельхозбанк РСХБ

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