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Правительство выделит еще 10 млрд рублей на кредитование аграриев

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило дополнительно 10 млрд рублей на кредитование агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров. Эти деньги поступят в уставный капитал Россельхозбанка - основного кредитора сельхозпредприятий.

Это позволит банку увеличить объемы выдачи займов, в том числе по льготным программам, предусматривающим субсидирование процентной ставки. Экспортерам сельхозпродукции будет проще привлечь финансирование, отметили в пресс-службе.

Принятое решение позволит довести объемы кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, а это будет способствовать выполнению целей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

В 2020 году Россельхозбанк увеличил кредитование АПК на 24%, до более чем 1,6 трлн рублей. Наиболее высокие темпы роста объемов кредитования показал сегмент малого и среднего бизнеса. В прошлом году практически каждый пятый рубль, выданный банком агропредприятиям, был направлен на финансирование заемщиков этого сектора.

Правительство Россельхозбанк Михаил Мишустин

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