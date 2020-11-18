Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Россияне в 2020 стали больше покупать алкоголя

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россияне в этом году стали больше покупать алкогольной продукции, прежде всего вина и слабоалкогольных напитков, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Так, в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи шампанских и игристых вин выросли на 8,5%, до 11,5 млн декалитров (дал). В октябре продан 1 млн дал (на 10,3% больше). Реализация вин за 10 месяцев выросла на 6,7%, до 44,4 млн дал, в октябре - на 7,2%, до 4,3 млн дал.

Наибольшие темпы роста по-прежнему демонстрируют продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов). В январе-октябре рост составил 22,2%, до 5,6 млн дал, в октябре - 43,4%, до 668,7 тыс. дал.

Продажи крепкого алкоголя тоже выросли, но меньшими темпами. Водки в январе-октябре продано 59,7 млн дал, что на 2,5% больше, чем годом ранее. В октябре рост составил 3,8%, до 6,2 млн дал.

Пошли в рост и продажи коньяка, которые практически весь год отставали от показателей прошлого года. В октябре они выросли на 0,9%, до 1 млн дал. За 10 месяцев отставание сохраняется, но оно уменьшилось до 0,3%, до 9,2 млн дал.

Кроме того, за 10 месяцев россияне купили 642 млн дал пива и пивных напитков, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В октябре продажи выросли на 6%, до 69 млн дал.

Новости

Промсвязьбанк станет санатором и владельцем Роскосмосбанка

Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

Подмосковная компания решила выкупить Лермонтовский ГОК в Приморье

Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного

Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Выпуск легковых машин и грузовиков в РФ в октябре был лучшим по году

Выпуск легковых машин и грузовиков в РФ в октябре был лучшим по году
Пандемия коронавируса

Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');