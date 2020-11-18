Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Москва ослабила позиции в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гонконг, Париж и Цюрих разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist, Москва в этом рейтинге ослабила свои позиции.

Париж и Цюрих вытеснили с первого места Сингапур и Осаку, поднявшись с пятого места, которое они делили ранее.

Отмечается, что цены в Сингапуре упали на фоне оттока иностранной рабочей силы из-за пандемии. Население Сингапура сократилось впервые с 2003 года, что привело к снижению спроса и дефляции.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Тегеране, что объясняется санкциями США, повлиявшими на поставки товаров. В результате иранская столица переместилась на 79-е со 106-го места рейтинга.

Индекс, отслеживающий изменение стоимости жизни, больше всего снизился в бразильских Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которые опустились на 23 строчки в рейтинге - на 119-е место. EIU связывает это с ослаблением национальной валюты и ростом уровня бедности.

Москва опустилась в рейтинге на 20 позиций - на 106-е место.

Согласно докладу EIU, стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже, что, в частности, связано с укреплением евро относительно доллара США.

EIU прогнозирует, что многие ценовые тренды сохранятся в 2021 году. "Поскольку мировая экономика вряд ли до 2022 года достигнет уровня, наблюдавшегося до пандемии, расходы останутся ограниченными, а цены будут испытывать понижательное давление", - говорится в докладе.

EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 138 категориях.

The Economist EIU Москва Париж Гонконг Цюрих

Новости
Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Россияне в 2020 стали больше покупать алкоголя

Промсвязьбанк станет санатором и владельцем Роскосмосбанка

Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

Подмосковная компания решила выкупить Лермонтовский ГОК в Приморье

Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного

Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Выпуск легковых машин и грузовиков в РФ в октябре был лучшим по году

Выпуск легковых машин и грузовиков в РФ в октябре был лучшим по году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');