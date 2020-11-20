Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:56Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Цены на нефть остались стабильными в пятницу утром на новостях из США

Цены на нефть остались стабильными в пятницу утром на новостях из США
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве в пятницу составила $44,22 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,14 (0,3%) - до $44,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) осталась на уровне закрытия предыдущих торгов - $41,74 за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

Срок действия декабрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием торгов в пятницу. Более активные январские контракты в пятницу теряют в цене $0,02 (0,05%), торгуясь на уровне $41,88 за баррель. Накануне они подешевели на $0,11 (0,3%) - до $41,9 за баррель.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг, 19 ноября, заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

В четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения - 185,76 тыс., сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы, 21 ноября, по меньшей мере до 21 декабря.

"В США на этой неделе наблюдается значительное ужесточение ограничений в различных штатах, в то время как случаи заражения вирусом бьют рекорды в преддверии традиционного праздничного сезона поездок", - отметил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95%-й эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения препарата в США уже в пятницу.

Brent WTI США Митч Макконнелл Чак Шумер

Новости

Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы $2,7 млрд

Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы $2,7 млрд

Эксперт сообщил о панике турбизнеса из-за COVID-мер в Крыму на Новый год

Эксперт сообщил о панике турбизнеса из-за COVID-мер в Крыму на Новый год
Экономический кризис

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Экс-министр транспорта Дитрих возглавил ГТЛК

ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

АСВ продало принадлежавший банкиру Пугачеву особняк за 8 млн фунтов

"Вкусвилл" увеличил уставный капитал в девять раз

Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Россияне в 2020 стали больше покупать алкоголя

Промсвязьбанк станет санатором и владельцем Роскосмосбанка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');