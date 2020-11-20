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Нефть Brent подорожала до $44,55 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу растут после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах.

При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд, пишет Trading Economics. С начала недели Brent и WTI прибавили в цене более 4%.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 в пятницу составляет $44,55 за баррель, что на $0,34 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $42,01 за баррель, что на $0,27 (0,65%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Срок действия декабрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием торгов в пятницу. Более активные январские контракты в пятницу прибавляют в цене $0,25 (0,6%), торгуясь на уровне $42,15 за баррель.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

В четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения - 185,76 тыс., сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

"В США на этой неделе наблюдается значительное ужесточение ограничений в различных штатах, в то время как случаи заражения вирусом бьют рекорды в преддверии традиционного праздничного сезона поездок", - отметил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

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Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95%-й эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже в пятницу.

"Новости о вакцине поддерживают наше мнение, что мировой спрос на нефть вырастет в 2021 году, - отмечает вице-президент по энергетике IHS Markit Виктор Шам, которого цитирует Bloomberg. - Есть надежды на лучшие времена, но ближайшее будущее остается мрачным. Уровень новых случаев COVID-19 в Северной Америке и Европе вызывает опасения".

нефть

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