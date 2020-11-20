Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3049,51 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1264,03 пункта (+0,4%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 75,86 рубля (-0,19 рубля), золото стоит $1865,4 за унцию (+0,2%).

Подорожали акции банка ВТБ (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1%), UC Rusal (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось. Администрация действующего президента США и представители ФРС разошлись в оценках использования средств в рамках программ поддержки ликвидности - редкое разногласие следует отнести к факторам потенциального давления на готовность инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 76-76,5 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать "нейтрально позитивным". Индексы Азии торгуются разнонаправленно, но китайские индикаторы растут. Нефть снижается незначительно, а металлы дорожают на перспективах стимулирующих мер в США, где готовы возобновиться переговоры по пакету экономической поддержки. От российского рынка акций можно ожидать позитивной динамики, так как он больше стал реагировать на успехи Китая, чем на динамику западных индикаторов.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, рынок акций США вырос на надеждах на новый пакет стимулирования - лидеры меньшинства и большинства в Сенате согласились возобновить переговоры по новому пакету налогово-бюджетной поддержки.

Европейские площадки более консервативны в восприятии новостей, внешний фон и макроэкономическая статистика не особо располагают к оптимизму. Тем не менее, участники рынка даже в негативе пытаются усмотреть поводы для роста и воспринимают ухудшение ситуации с пандемией как надежду на дополнительную помощь от властей.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,9% благодаря росту акций технологических компаний на фоне статистики по коронавирусу.

Среднее количество новых выявленных в США случаев коронавируса за последние семь дней составило 161,17 тыс. в день, что на 26% выше по сравнению с прошлой неделей, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Университетом Оксфорда, безопасна и вызывает схожий иммунный ответ среди различных возрастных групп. Днем ранее американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

Тем временем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами по новому пакету экономических стимулов, заявил лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

В пятницу в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,4%).

Новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах оказывают негативное давление на рынки, однако это частично компенсируют позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против COVID-19.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, по пятилетним кредитам - 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок.

Нефть утром в пятницу не оставляет попыток роста на новостях о возобновлении переговоров о стимулах в США; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $44,27 за баррель (+0,2% и -0,3% в четверг), январская цена WTI - $41,9 за баррель (без изменений и -0,3% накануне).

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95-процентной эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже в пятницу.