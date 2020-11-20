Структура "Интер РАО" выделит до 64,2 млрд руб. на локализацию газовой турбины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Интер РАО - Электрогенерация" предоставит другой структуре группы "Интер РАО" - зарегистрированной в Нидерландах RAO Intertech B.V. - до 64,2 млрд руб. в рамках проекта развития локализации в России турбин большой мощности по лицензии General Electric, следует из сообщения "Интер РАО".

Как отмечается в сообщении, общая сумма по всем запросам на использование займа не может превысить около 175,027 млн евро. Максимальная цена договора с учетом процентов оценивается в 64,24 млрд руб.

Компания раскрыла данные о займе в череде взаимосвязанных сделок "в рамках проекта расширения долгосрочного сотрудничества группы "Интер РАО" и группы GE на базе ООО "РГТ", направленного на локализацию производства и сервиса ГТУ большой и средней мощности на территории Российской Федерации".

Стороны развивают этот проект в рамках совместного предприятия - "Русские газовые турбины" (РГТ, Rus Gas Turbines Holdings B.V.). В сентябре этого года "Интер РАО" увеличило долю в "Русских газовых турбинах" с 50% до 50,99%, а в ноябре генкомпания раскрыла в своем отчете, что получила опцион на покупку оставшейся доли американской GE в СП с периодом исполнения 4-6 лет и с дополнительной возможностью пролонгации до 1 года.

Стоимость реализации опционного соглашения варьируется и зависит от достижения компанией уровня локализации производимых турбин. Справедливая стоимость опциона на 30 сентября 2020 г. составляла 3,3 млрд руб., говорилось в отчете генкомпании. Согласно сущфакту, раскрытому в пятницу, 20 ноября, теперь цена акций по опциону не может превышать 50 млн евро (на дату подписания опционного соглашения это было эквивалентно 4,49 млрд руб.).

Сообщалось также, что Rus Gas Turbines Holdings B.V. заключила лицензионное соглашение с компанией General Electric, согласно которому получила эксклюзивные права на производство и сервисное обслуживание турбин сроком на 25 лет.

РГТ было создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE. Производство запущено в 2014 году, мощность - до 14 турбин в год. До 2019 года "Интер РАО" владело 25% предприятия, ОДК - 25%, еще 50% принадлежало американской GE. Весной 2019 года "Интер РАО" увеличило долю в РГТ до 50% за счет выкупа акций у ОДК.