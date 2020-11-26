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Рубль слабо изменился к доллару и евро при низкой активности торгов из-за выходного дня в США

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро немного повышается на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и низкой активности торгов из-за праздничного выходного дня в США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,51-75,57 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,56 руб. (-0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,13 руб. (+7,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,1 копейки к уровню закрытия среды, до 82,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,48 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,95 копейки выше официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в связи с низкой активностью участников большинства мировых рынков из-за праздничного выходного дня в США, где в четверг отмечается День благодарения. Участники валютных торгов оценивают последние данные американской макроэкономической статистики и протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы, опубликованные накануне.

Протокол заседания Федрезерва от 4-5 ноября, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ рассматривают возможность еще большего смягчения денежно-кредитной политики. При этом члены FOMC посчитали, что немедленных изменений не требуется.

С июня Федрезерв выкупает US Treasuries с различными сроками обращения на сумму порядка $80 млрд в месяц и ипотечные бумаги - на $40 млрд. В заявлении по итогам ноябрьского заседания говорилось о том, что эти покупки в ближайшие месяцы будут продолжаться, "по крайней мере, текущими темпами, тем самым обеспечивая ровное функционирование рынков и содействуя сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу".

В сентябре ФРС обозначила три условия, выполнение которых необходимо для того, чтобы она могла поднять базовую ставку с нынешнего диапазона 0-0,25% годовых. Во-первых, условия на американском рынке труда должны соответствовать понятию ЦБ о "полной занятости", во-вторых, инфляция должна достичь двухпроцентного уровня, и в-третьих, руководители Федрезерва хотят видеть сигналы того, что инфляция будет какое-то время оставаться выше 2%.

В прошлом месяце официальные лица указали на важность того, чтобы рекомендации по покупке активов соответствовали сентябрьским рекомендациям по процентным ставкам, "чтобы использование этих инструментов было хорошо скоординировано", говорится в протоколе.

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Таким образом, Минторг не изменил предварительную оценку увеличения ВВП. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Тем временем доходы населения США в октябре снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,5%.

Опубликованные в среду статистические данные указали также на неожиданное увеличение числа заявок на получение пособия по безработице. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок.

Цены на нефть, обновившие максимумы с марта по итогам торгов в среду, почти не меняются утром в четверг. Подъему рынка способствовали ослабление доллара США на глобальном рынке, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть поддерживается данными об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в четверг увеличилась на 0,04% - до $48,63 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,6% - до $48,61 за баррель, максимума с 5 марта.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,02% - до $45,7 за баррель. В среду фьючерсы укрепились в цене на 1,8% - до $45,71 за баррель, что также является максимумом с 5 марта.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

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