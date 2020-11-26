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Яндекс "заморозил" планы по проведению IPO "Яндекс.Такси"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" больше не рассматривает возможность публичного размещения акций "Яндекс.Такси". Об этом сообщил операционный и финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе онлайн-конференции с аналитиками Sberbank CIB.

На это, в частности, повлияла пандемия коронавируса, сказал он. Одновременно с этим COVID-19 позволил увеличить синергию внутри всего "Яндекса", в том числе через формирование быстро развивающихся направлений бизнеса, появившихся за этот период внутри "Яндекс.Такси".

"Мы видим, что такая платформа "Яндекса", которую мы создали, становится лучше из-за своей цельности. Поэтому IPO сервиса такси на сегодняшний день не рассматривается", - заявил он.

Слухи о проведении IPO такси-сегмента "Яндекса" ходили с момента создания совместного предприятия "Яндекс.Такси" с Uber в 2017 году.

Тогда же Абовский говорил, что IPO может состояться в первой половине 2019 года в США. В начале 2019 года он сообщал "Интерфаксу", что "Яндекс" по-прежнему сохраняет эти планы, но в настоящее время "Яндекс.Такси" достаточно хорошо капитализирован и не нуждается в финансировании.

Ранее Bloomberg сообщал, что "Яндекс.Такси" ведет переговоры о привлечении к сделке Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые в свое время организовали первичное размещение "Яндекса" на Nasdaq. По данным агентства, компания готовится к размещению в России и США. Оценки компании варьируются от $5 млрд до $8 млрд, диапазон зависит от структуры бизнеса (в частности, войдет ли в периметр сделки каршеринг и фудтех).

Яндекс Яндекс.Такси

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