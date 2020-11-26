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Цены на бензин в РФ остаются стабильными шестую неделю подряд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с 17 по 23 ноября остался на нулевой отметке шестую неделю подряд, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Пятью неделями ранее средние цены на бензин выросли на 0,1%, прервав шесть недель стабильности. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%.

Цены на дизельное топливо в последние недели несколько менее стабильны, с 17 по 23 ноября они выросли на 0,1% после повышения на 0,2% на предшествующей неделе, на 0,3% еще одной неделей ранее, на 0,2% тремя неделями раньше и тринадцати недель стабильности перед этим. С начала года цены на дизельное топливо повысились на 1,3%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 23 ноября составила 45,83 руб. (на 16 ноября - также 45,83 руб.), в том числе марки АИ-92 - 43,21 руб. (43,22 руб.), АИ-95 - 46,97 руб. (также 46,97 руб.), АИ-98 - 53,36 руб. (53,35 руб.).

Дизтопливо 23 ноября стоило в среднем по стране 48,45 руб. (16 ноября - 48,41 руб.).

Производство бензина в России на неделе с 16 по 22 ноября по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 0,3% - до 736,2 тыс. тонн, свидетельствуют данные Росстата.

Выпуск дизельного топлива остался на уровне предыдущей неделе - 1 млн 466,3 тыс. тонн.

Росстат

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