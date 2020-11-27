Fitch дает стабильный прогноз корпоративному сектору России на 2021 год

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прогноз Fitch Ratings в отношении российского корпоративного сектора на 2021 год является стабильным, поскольку дальнейшее значительное ухудшение ситуации по сравнению с и без того напряженным 2020 годом маловероятно, сообщается в отчете международного рейтингового агентства.

Аналитики Fitch ожидают, что выручка в среднем упадет на 8,1% в 2020 году, а затем увеличится на 4,6% в следующем году и на 4,2% в 2022 году. Ситуация с пандемией COVID-19 остается нестабильной и может потребовать введения новых ограничений, но российские власти стараются избегать шагов, которые могут быть болезненным для экономики.

"Мы ожидаем, что медианный левередж будет умеренно расти на фоне вызванного пандемией спада, вызванного пандемией, при этом показатель "чистый долг/EBITDA" достигнет пика в 1,9x в конце 2020 года, - говорится в отчете. - Мы ожидаем, что отношение "чистый долг/EBITDA" улучшится до 1,8х в конце 2021 года и 1,5х в конце 2022 года, что будет соответствовать его значению на конец 2019 года".

Денежный поток, вероятно, станет отрицательным по всему сектору в 2020 году, поскольку компании вряд ли смогут генерировать достаточно денежных средств для финансирования как капитальных вложений, так и распределения среди акционеров.

Эксперты агентства полагают, что дивидендные выплаты, вероятно, вырастут в 2020 году. Они будут базироваться в основном на результатах за 2019 год, которые в целом были устойчивыми. Поэтому компании вряд ли захотят отказываться от ранее объявленных дивидендных планов, говорится в сообщении Fitch.