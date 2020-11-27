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Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову
Предприниматель Игорь Рыбаков
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка к предпринимателю Игорю Рыбакову.

"В удовлетворении исковых требований по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Черняка Е.А. к Рыбакову И.В. отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там уточнили, что решение пока не вступило в силу и может быть оспорено в Мосгорсуде.

Как рассказал "Интерфаксу" PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев, поводом для иска послужил тот факт, что, когда российский бизнесмен на своем YouTube-канале произнес фразу "есть люди, которые зарабатывают на производстве и распространении алко-наркотических веществ", в ролике появлялось и исчезало лицо Евгения Черняка. По утверждению истца, "преподнесение информации в форме утверждения с одновременной демонстрацией моего изображения направлено на формирование у зрителей ложного впечатления о распространении мной алко-наркотических веществ как о достоверном факте".

Изучив представленные сторонами доказательства, суд не нашёл убедительными доводы заявителя.

"Алкоголь - самый страшный враг для здоровья в современном мире. Это наркотик, который уносит сотни тысяч жизней еженедельно. Я оцениваю минимальный размер ущерба для России от алкоголя в 5 трлн рублей в год, а искалеченные судьбы людей - это неоценимо", - приводит PR-директор слова Рыбакова.

По словам бизнесмена, он намерен "мобилизовать силы и дать отпор алконаркодельцам".

Игорь Рыбаков - российский предприниматель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (78-е место) 2019 года, сооснователь и совладелец корпорации "ТЕХНОНИКОЛЬ" и "Рыбаков Фонда".

Игорь Рыбаков Global Spirits Евгений Черняк

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