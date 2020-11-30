Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,7%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне падения нефти из-за разногласий среди стран ОПЕК+ по поводу ограничений добычи с нового года; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%, при этом раллируют акции "Детского мира" на новостях об оферте выше рынка.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3120,52 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1293,87 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 76,3 рубля (+0,45 рубля), золото стоит $1778,4 за тройскую унцию (-0,5%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Татнефти" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), банка ВТБ (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), Московской биржи (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Интер РАО" (-1%), Polymetal (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Россетей" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%).

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в III квартале составила 35,745 млрд рублей против 17,6 млрд руб. во II квартале, что оказалось выше прогнозов.

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО в III квартале составил 251 млрд рублей при прогнозах на уровне 222 млрд рублей.

Подорожали акции UC Rusal (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%). Акции "Детского мира" взлетели до 132,1 рубля (+5,6%).

Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" (DSKY) и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что коррекция рынка акций РФ вниз вызвана откатом нефтяных контрактов из-за разногласий между участниками ОПЕК+, которые ставят под вопрос решение о продлении ограничений на добычу нефти (по условиям действующего соглашения, квоты на добычу должны быть увеличены с января, вопрос о продлении ограничений будет рассмотрен 30 ноября на конференции ОПЕК+).

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 76 руб./$1, негативное влияние динамики нефтяных цен на курс рубля во многом компенсируется снижением курса доллара к корзине мировых валют (индекс доллара DXY опустился в район 91,7 пункта).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рост активности в промышленности КНР является позитивом для отечественных экспортеров, но после бурного месяца роста некоторые сырьевые контракты, включая нефть и никель, корректируются вниз. Индекс доллара продолжает снижаться, но валюты сырьевой группы реагируют на это весьма вяло. Рынок сосредоточен на ожиданиях того, что пара EUR-USD может пробить ключевое сопротивление в районе $1,20, открыв путь к отметке $1,25. Российский рынок акций утром просядет из-за нефтегазового сектора, который подвержен фиксации прибыли.

В КНР оптимизм рынка акций сдерживается сообщениями о том, что уходящий президент США Дональд Трамп может включить китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC и нефтегазовую CNOOC в "черный список". На минувших выходных прошли предварительные переговоры участников ОПЕК+, но, как утверждают источники Reuters, общего плана на 2021 год пока нет. Тем не менее, Саудовская Аравия и РФ поддерживают идею продления текущих ограничений на добычу до конца I квартала.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 0,1-0,9% на фоне повсеместного роста акций технологических компаний и сектора здравоохранения, который подтолкнул индексы S&P 500 и Nasdaq Composite к новым рекордам закрытия.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Заявления Трампа

Улучшению настроений инвесторов, среди прочего, способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Тем временем, в понедельник преобладает негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,7%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) из-за новой волны вызванных пандемией COVID-19 опасений.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли впервые за восемь месяцев, при этом темпы повышения стали максимальными с сентября 2019 года: показатель подскочил на 6,4% в годовом выражении и на 0,4% к уровню сентября. Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые ожидали дальнейшего снижения обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в октябре увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, подъем продолжался уже пятый месяц подряд.

Активность в промышленности Китая в октябре росла девятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальная отметка с сентября 2017 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник также снижаются в преддверии итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $47,15 за баррель (-2,1% и +0,8% в пятницу), январская цена WTI - $44,74 за баррель (-1,7%).

Во вторник состоится министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.