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Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до 2022 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мораторий на плановые проверки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей решением кабмина будет продлен на 2021 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год - до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача продолжить их поддержку", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Как сообщалось, мораторий на проверки малых и средних предприятий до конца 2020 года был введен в апреле текущего года в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Предложение о продлении этого моратория до конца 2021 года вошло летом в проект общенационального плана восстановления экономики.

Хроника 27 января – 30 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин

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