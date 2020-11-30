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Мишустин назвал пандемию стресс-тестом для экономик всех стран

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Среднее падение экономик стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам года может оказаться меньше спада мировой экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики"- сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

По его мнению, этот факт вселяет определенную уверенность в будущем.

Членам ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Хроника 27 января – 30 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин Коронавирус ШОС

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